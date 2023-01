Engelse commentator Wayne Mardle verliest zijn stem en moet vervangen worden na negendarter Michael Smith

Bij een 1-1 stand in set twee mocht Van Gerwen beginnen. Na acht pijlen had hij dubbel twaalf nog over, maar ook Smith had nog een perfecte score. Mighty Mike miste en dus kreeg zijn Britse opponent ook nog de kans. Die gooide wel raak en brak de Brabander. Het publiek en de commentatoren van dienst gingen uiteraard compleet uit hun dak na deze legendarisch leg.

I can't speak, I can't speak. Wayne Mardle, zelf voormalig topdarter, wist niet wat hij meemaakte als commentator van Sky Sports. ,,We kunnen de komende vijftig jaar nog darts blijven kijken, maar een leg als deze gaan we nóóit meer zien", zei Mardle, die zelfs zijn stem kwijtraakte en vervangen moest worden als commentator van dienst.

Volgens Engelse media bleef Mardle in eerste instantie nog wel in het commentaarhok zitten om met een zuigtablet een oplossing te vinden voor zijn verloren stem, maar dat mocht niet baten. Uiteindelijk droeg Mardle de microfoon over aan collega John Part. ,,Ik kan écht niet meer praten. Wát een finale. Geniet ervan", schreef Mardle op Twitter.

De negendarter van Smith was de eerste van dit WK. De Engelsman behield even later ook zijn eigen leg en kwam zo op 1-1 in sets. De gemiddelden van beide spelers na twee sets in deze weergaloze finale zijn veelzeggend: 111.5 - 108.6. Uiteindelijk ging de wereldtitel eveneens naar Smith.

Adrian Lewis

Smith is pas de tweede darter in de geschiedenis van het PDC WK die een negendarter gooit in de finale. Alleen Adrian Lewis ging hem voor. ‘Jackpot’ deed het in 2011 tegen Gary Anderson en werd dat jaar ook wereldkampioen.

Bekijk hieronder het Nederlandse commentaar:

WK darts

Volledig scherm Michael van Gerwen © AP

