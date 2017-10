Engelse keeper krijgt rood vanwege urineren tijdens de wedstrijd

Er stonden nog slechts vier minuten op de klok. Zijn ploeg was in de aanval en stond met slechts 1-2 voor. Toch besloot Max Crocombe om zijn blaas te legen tijdens de wedstrijd. Hij zou eerst een steward om toestemming hebben gevraagd, maar die weigerde zijn opmerkelijke verzoek. Crocombe was na het plassen op tijd terug om zijn doel te verdedigen.



De keeper, duidelijk geschrokken dat zijn actie viral ging op sociale media, bood zijn excuses aan voor zijn dubieuze actie. ,,Hoewel ik in een zeer ongemakkelijke situatie zat, heb ik een fout gemaakt. Het was nooit mijn intentie om iemand te beledigen. Daarom wil ik me verontschuldigen. Het zal nooit meer gebeuren.’’



Crocombe is niet de eerste keeper die tijdens de wedstrijd problemen had met zijn blaas. In 2009 urineerde Stuttgart-goalie Jens Lehman zelfs tijdens de Champions League-wedstrijd tegen de Roemeense club Unirea Urziceni. Zijn actie bleef wel zonder directe gevolgen.



Gary Lineker moest terugdenken aan het WK van 1990. Toen deed de voormalige spits van Engeland zijn ontlasting in zijn broekje. ‘Als dit echt is, dan zou ik levenslang geschorst worden voor poepen’, twitterde de BBC-presentator.