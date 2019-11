Engelse kranten: ‘Vuurwerk’, ‘thriller’ en ‘episch’

The Sun heeft het over een ontketend Chelsea dat een sensationele comeback realiseert na een 4-1-achterstand:

The I schrijft over vuurwerk op Stamford Brdige met acht doelpunten en twee rode kaarten.

© The I

The Daily Telegraph schrijft over acht doelpunten, twee rode kaarten, penalty's en eigen doelpunten. Maar de VAR staat een zege voor Lampard in de weg.