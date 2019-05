Engelse toparbiter gaat uit zijn dak voor Tranmere Rovers

Kuwas na transfer naar Al-Nasr: ‘Sportief is Dubai geen stap hoger, financieel wel’

7:55 ALMELO - Brandley Kuwas (26) is zeer gelukkig met zijn transfer naar Al-Nasr in Dubai. Dat hij sportief geen stap omhoog doet, erkent de aanvaller van Heracles. „Maar financieel is het heel goed.”