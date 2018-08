Engelse transferdeadlineday, Pedersen nieuwe spits Emmen

Het is transferdeadlineday! In Engeland sluit om 18.00 uur vandaag de transfermarkt. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Chelsea huurt Kovacic van Real Madrid

Mateo Kovacic draagt komend seizoen het shirt van Chelsea. De 24-jarige Kroaat wordt voor een jaar verhuurd door Real Madrid, waar hij in zijn ogen te weinig speeltijd kreeg. De aanvaller maakte deel uit van de selectie van Kroatië die het op het WK in Rusland tot de finale schopte.

FC Emmen strikt Pedersen als nieuwe spits

Volledig scherm Nicklas Pedersen in het shirt van KV Mechelen. © BELGA FC Emmen heeft de selectie kort voor de start van de competitie aangevuld met Nicklas Pedersen. De Deense spits ondertekende vandaag bij de naar de eredivisie gepromoveerde club een contract voor twee seizoenen.



De nu dertigjarige Pedersen voetbalde in Nederland eerder bij FC Groningen. Na een kleine drie jaar maakte hij in 2012 de overstap naar KV Mechelen. Daarna kwam hij ook nog uit voor AA Gent, Oostende en opnieuw Mechelen. Pedersen kwam veertien keer uit voor het Deense elftal.



FC Emmen begint de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Maduro hangt schoenen aan de wilgen

Hedwiges Maduro stopt met voetballen. Dat maakte hij bekend op Twitter. Maduro speelde voor Ajax, Valencia, Sevilla, PAOK, FC Groningen en Omonia Nicosia. Ook speelde hij 18 interlands voor Oranje.

Sagna verder in MLS

Bacary Sagna zet zijn voetbalcarrière voort in de Amerikaanse Major League Soccer. De Franse rechtsback voegt Montreal Impact toe aan het rijtje clubs dat vooralsnog bestond uit Auxerre, Arsenal, Manchester City en Benevento. De 65-voudig Frans international is inmiddels 35 jaar.

Suk vindt nieuwe club

De Franse promovendus Reims heeft Hyun-Jun Suk gestrikt. De Zuid-Koreaan die bij onder meer Ajax en FC Groningen speelde, komt over van Troyes. De 27-jarige spits komt over voor een bedrag van 2,75 miljoen euro, dat nog met vier miljoen euro kan oplopen.

Arzani naar Manchester City

Manchester City heeft Daniel Arzani overgenomen van zusterclub Melbourne City. De negentienjarige Australiër zal waarschijnlijk meteen worden verhuurd aan Celtic. Arzani, die als het grootste talent van Australië wordt beschouwd, werd ook een tijdje in verband gebracht met Nederlandse clubs. Op het afgelopen WK in Rusland werd het talent de jongste speler ooit voor Australië op een wereldkampioenschap.

Volledig scherm Daniel Arzani. © Getty Images

DC United strikt Andriuskevicius

De speler met de mooiste naam uit de geschiedenis van de eredivisie heeft een nieuwe club gevonden. Vytautas Andriuskevicius maakt de overstap van de Portland Timbers naar DC United. De 27-jarige verdediger uit Litouwen speelde tussen 2014 en 2016 54 wedstrijden voor Cambuur.

Steven Gerrard shopt bij oude club

Steven Gerrard is tegenwoordig coach bij de Rangers en heeft zijn oog laten vallen op een speler van zijn grote liefde Liverpool. Dominic Solanke, voormalig speler van Vitesse, zou de overstap naar Glasgow moeten maken. De 20-jarige Engelsman komt niet in de plannen van Jurgen Klopp voor en zou op huurbasis mogen vertrekken. Dat meldt The Sun.

Volledig scherm ANN ARBOR, MI - JULY 28: Dominic Solanke of Liverpool during the International Champions Cup 2018 match between Manchester Untied and Liverpool at Michigan Stadium on July 28, 2018 in Ann Arbor, Michigan. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images) © Getty Images

Everton wil Andre Gomes

Everton wil zich vlak voor de transferdeadline nog gaan versterken met Barcelona-speler Andre Gomes. De middenvelder wordt al langere tijd gelinkt aan Engelse clubs, maar volgens Sport heeft Marcel Brands de beste papieren bij Everton. Ook Valencia zou Gomes terug willen halen naar de club waar hij tussen 2014 en 2016 al actief was.

Volledig scherm Andre Gomes. © Getty Images

Bakayoko op weg naar AC Milan

Tiemoue Bakayoko gaat volgens Corriere dello Sport de overstap maken van Chelsea naar AC Milan. De Franse middenvelder kwam vorig jaar voor 45 miljoen euro over van AS Monaco, maar volgens het Italiaanse medium heeft de nieuwe Chelsea-coach Maurizio Sarri de krachtpatser niet nodig in zijn team.

Volledig scherm Tiemoue Bakayoko. © Getty Images

Chelsea presenteert Kepa

Voor wie gisteren al bijtijds op bed lag: Chelsea heeft van Kepa Arrizabal officieel de duurste keeper ooit gemaakt. De club uit Londen betaalt 80 miljoen euro voor de doelman van Athletic Bilbao. Daarmee lost de 23-jarige Spaanse doelman Alisson af, die vorige maand voor 60 miljoen euro van AS Roma naar Liverpool vertrok.



Vrijwel gelijktijdig maakten Chelsea en Real Madrid officieel bekend dat Thibaut Courtois naar Madrid verkast. Er wordt zo'n 40 miljoen euro naar Chelsea overgemaakt voor de 26-jarige Belgische doelman.

Transferdeadlineday