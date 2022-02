Enorme contractverlenging: Formule 1 blijft zeker tot en met 2036 racen in Bahrein

Door Arjan Schouten



Nog liefst veertien jaar blijft de koningsklasse racen op het Sakhir Circuit, waar op 20 maart de eerste race van 2022 wacht. Het door Herman Tilke ontworpen circuit in het Midden-Oosten was in 2004 de eerste woestijnbestemming voor de Formule 1 en de sport ging er nooit meer weg. Abu Dhabi en Qatar werden aan de kalender toegevoegd, maar de sport bleef Bahrein altijd trouw. En dat gaat niet veranderen, nu er een contractverlenging tot en met liefst 2036 is afgesproken.