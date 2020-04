Enschede als uitvalsbasis voor nieuw schaatsteam met jonge talenten

Directeur Gerard Kemkers: „Wij willen jonge talentvolle Nederlandse sporters de kans bieden om goed voorbereid naar het hoogste prestatieniveau te groeien. Ons programma staat in het teken van ontwikkelen en ontdekken. Beter worden is belangrijker dan goed zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier iets essentieels toevoegen aan de opleidingspiramide. De tijd van het TalentNED topteam ligt achter ons, met het schaatsteam voor talenten sluiten we aan bij de doelgroep waarvoor TalentNED vanaf het begin bedoeld was. Onze missie is geslaagd als onze jonge sporters de stap naar een topploeg maken.”