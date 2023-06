Enschedeër Niels te Pas balt de vuist bij debuut FBK Games: ‘Dit was gewoon prachtig’

Voor een vol atletiekstadion je debuut maken tijdens de FBK Games; Niels te Pas kan er over meepraten. De 27-jarige Enschedeër kwalificeerde zich afgelopen week voor de 1500 meter in het voorprogramma, liep voor z’n eerste maal op deze afstand en kwam met een gebalde vuist over de streep. „Man, wat mooi!”

Niels te Pas deed afgelopen donderdagavond mee aan de FBK Dubbele Mijl in Hengelo. Dat de winnaar een ticket kreeg voor de 1500 meter in de zogeheten Nationals van de FBK Games, daar was het de Enschedese middellange afstandsloper niet om te doen. „Ik wilde vooral de Dubbele Mijl voor een derde maal op rij winnen en dat is me gelukt. Dat ik vervolgens op zondag in een vol stadion mee mocht doen aan de 1500 meter was vooral een heel leuk extraatje.”

Ik train elke week op deze baan, maar zo druk als nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat heeft me wel een paar procent extra gegeven Niels te Pas

Voor Te Pas was het een dubbel debuut in het FBK-stadion: „Ik loop hier voor het eerst voor een vol stadion en het is mijn eerste 1500 meter ooit.” De Enschedeër had dan ook geen idee hoe hij zijn race over 3,5 ronden moest indelen. Te hard van start gaan, zou kunnen leiden tot ‘sterven’ in de laatste ronde. Ingehaald worden door iedereen en als laatste over de streep komen; dat wilde Te Pas per se niet.

Zonder specifieke voorbereiding

„Ik heb meegedaan zonder specifieke voorbereiding. Je volgt eigenlijk gewoon de jongens die voor je lopen. Het is heel lastig, want het is een inspanning die je niet doet tijdens een vijf of tien kilometer. Dus het was voor mij echt aanvoelen. Wat is het verstandige tempo om mee te gaan?”

Uiteindelijk wist de Enschedeër van LAAC Twente als negende over de streep te komen en bleef daarmee acht lopers voor. Op de streep stak Te Pas een gebalde vuist de lucht in. Zijn eindtijd: 3.59,32 minuten. Daarmee was hij veertien seconden langzamer dan winnaar Robin van Driel (3.38,17). „De jongens die hier lopen, zijn wel van een ander leveltje hoor. Het prikkelt mij in ieder geval enorm. Voor corona wilde ik eigenlijk heel graag 1500 meters gaan doen, maar dat is er toen niet van gekomen. Nu richt ik mij op de middellange afstand, maar misschien is de 1500 meter ook wel wat voor mij. Ik ga dat de komende tijd evalueren”, aldus Te Pas, die toch nog een extra prijs had veroverd: „Ik loop hier een clubrecord, haha.”

Debuut marathon

Onlangs maakte Te Pas nog zijn debuut op de 41,195 meter. Dat was tijdens de Enschede Marathon, waar hij finishte met een tijd van 2.24.09. „Dit is wel wat anders dan een marathon lopen”, sprak Te Pas met een brede glimlach. „Ik train elke week op deze baan, maar zo druk als nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat heeft me wel een paar procent extra gegeven.”