Enschedese Meuleman in nieuw pr naar zege halve marathon

Sinds 2016 gaat de aandacht in de Enschede Marathon vooral uit naar een snelle tijd bij de vrouwen. Daarvoor zijn dit jaar dertien Afrikaanse loopsters naar Enschede gehaald. Daarvan hebben zich er na zo’n tien kilometer drie in de kopgroep genesteld. De loopsters hebben daarin gezelschap van onder meer Fabian ten Kate, zoon van tweevoudig winnaar Marti. Het doel van de vrouwen is een verbetering van het parcoursrecord. Dat staat op 2.27.29, gelopen in 2016 door de Keniaanse Sarah Jebet.

De Zweed Faberberg was op weg naar een nieuw parcoursrecord op de halve marathon (1.07.33), maar strandde in de slotfase in die missie. Faberberg finishte, na enige twijfel over de route, in een tijd van 1.08.06. Enschedeër Niels te Pas kwam als tweede over de streep. Hij had voor zijn halve marathon 1.09.27 nodig. Streekgenoot Leon Sanderman finishte als vierde in een tijd van 1.12.50.