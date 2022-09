Enschedese padelspeler Bram Meijer héél dicht bij stunt op World Padel Tour in Amsterdam

De Enschedese padelspeler Bram Meijer (27) was woensdagavond heel dicht bij een stunt in de eerste ronde van de World Padel Tour in Amsterdam. Uiteindelijk werd hij, samen met zijn speelpartner Uriël Maarsen, nipt uitgeschakeld door hun Spaanse tegenstanders.

In hun tweede optreden tijdens het hoofdtoernooi van de World Padel Tour moesten Meijer en Maarsen het opnemen tegen de Spanjaarden Jeronimo Gonzalez en Alejandro Ruiz. Oftewel de nummers vier en acht van de wereld. Het duo, in Amsterdam als zesde geplaatst, stond het afgelopen weekeinde nog in de finale van de Madrid Masters.

Kansloos

Het verschil tussen de beide kampen was duidelijk te zien in de eerste set, waarin Meijer en Maarsen vrijwel niet aan te pas kwamen. Het Nederlandse duo verloor kansloos met 6-0. Bekomen van de schrik en spanning lieten Meijer en Maarsen in de tweede set zien tot de nationale top te behoren.

Spel ontregelen

In die set ging de stand vrijwel gelijk op. Samen met zijn speelmaatje wist Meijer het spel van het Spaanse topduo te ontregelen. Bij een stand van 6-6 moest er een tiebreak aan te pas komen. Die moest of de winnaar aanwijzen of een noodzakelijke derde set. Van dat laatste kwam het helaas niet voor de Enschedeër en zijn partner.

Matchpoint

Ook in de tiebreak waren de verschillen op central court van de verbouwde Centrale Markthal, waar het publiek volop genot van het padelspektakel, erg klein tussen beide kampen. Meijer en Maarsen gaven een 2-0 voorsprong weg (2-2), waarna beiden weer uitliepen tot 5-3. Het matchpoint ging echter naar Spanje, nadat Gonzalez en Ruiz terug waren gekomen tot 5-5 en vervolgens met 6-5 de leiding namen. Een fout van Maarsen betekende matchpoint voor Spanje en dus de uitschakeling van het Nederlandse duo.

Meijer kan zich nu richten op de WK-kwalificatie, die in het Engelse Derby wordt gehouden. Het WK zelf vindt in Dubai plaats.