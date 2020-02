Enschedese quarterback Nijland staat voor zware opgave

ENSCHEDE/ AMSTERDAM - Na jaren van succes op rij staat de Enschedese quarterback Jasper Nijland van de Amsterdam Crusaders voor een zware opgave in het nieuwe seizoen. Een nieuwe landstitel en ongeslagen kampioen is alles behalve een zekerheidje voor de Tukker in het American Football.

Nijland won het afgelopen seizoen voor de vierde maal de Tulip Bowl. Onder zijn aanvoering wonnen de Amsterdam Crusaders de finale van de Nederlandse American football-competitie. Kinderlijk eenvoudig werden de Lelystad Commanders verslagen: 37-7. Ook in de reguliere competitie werd moeiteloos afgerekend met tegenstanders, waarin de Twentse quarterback en zijn ploeggenoten wedstrijden wonnen met uitslagen als 54-0 en 76-0.

Ingrijpende veranderingen

In tegenstelling tot de afgelopen jaren kan de eredivisie van het Nederlandse American Football ditmaal wel eens spannend worden. De belangrijkste reden daarvoor is de ingrijpende veranderingen in de selectie van de Amsterdamse grootmacht. De ploeg die keer op keer oppermachting was, is behoorlijk op de schop gegaan. Behalve een nieuwe hoofdtrainer heeft het team afscheid genomen van veel spelers en nieuwe leden verwelkomd.

De recordkampioen moet daardoor bouwen aan een andere toekomst, blijkt in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen die dit weekeinde van start gaat. Waar veel oudgedienden zijn afgezwaaid, kunnen de Crusaders nog wel beschikken over Nijland als spelverdeler. Met zijn ervaring, Nijland heeft al vijf finales van de Tulip Bowl achter zijn naam staan, is de Enschedese quarterback een nog belangrijkere schakel in de Amsterdamse selectie.

Spannend

Op de site van de American Football Bond Nederland laat de nieuwe hoofdtrainer Alejandro Alfarez het volgene weten: „Ik denk dat twee derde van het team nieuw is. Misschien nog wel meer. We hebben jongens doorgeschoven vanuit de jeugd, en van buitenaf gehaald. Er zit zeker veel talent bij, maar er is veel ervaring weggegaan. Het is voor mij ook spannend hoe we ervoor staan”, blikt Alfarez vooruit op de start van het nieuwe seizoen.

De oud-speler, Alfarez was zelf tot 2017 lid van de selectie, heeft als taak meegekregen om te bouwen aan een team dat over vijf jaar ook op Europees niveau weer hoge ogen kan gooien. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2016 met een plaats in de finale van de EFAF-Cup. „Als we dat weer kunnen bereiken, zou dat mooi zijn, maar ligt nu niet mijn focus. De Nederlandse competitie is voor mij echt het belangrijkste. Ik wil bouwen aan een team dat de komende jaren meekan.”

Vorig seizoen werd ‘Cru’ ongeslagen kampioen. „Als je wedstrijden met 80-0 wint, is dat voor niemand leuk”, laat de nieuwe hoofdcoach weten op de site van de AFBN. „Natuurlijk willen ook wij weer de Tulip Bowl winnen, maar dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Ik verwacht een leuke competitie.”

Acht teams