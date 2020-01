Enterse Pluimers tevreden over haar debuut in Nommay

En weer lukt het Heracles na de winterstop niet om te winnen

10:07 EMMEN - Er was Heracles alles aan gelegen om de eerste wedstrijd na de winterstop eindelijk eens te winnen of in ieder geval gelijk te spelen. Maar ook in 2020 lukte dat niet, FC Emmen was gisteren in Drenthe te sterk: 1-0.