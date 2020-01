Entertainmentprogramma GP van Zandvoort bekend: Nick & Simon, Guus Meeuwis, Kris Kross

Verbouwing

Eind februari is de verbouwing Circuit Zandvoort klaar. ,,We zijn enorm opgeschoten. We zijn nu in de fase van de opbouw en we liggen keurig op schema’', zei directeur Robert van Overdijk van het circuit.



Bulldozers, hijskranen en zandwagens bevolken nu nog de bouwplaats, die het circuit nu is. Op 3 mei staat de eerste Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 sinds 1985 op de kalender. ,,Er moet nog veel gebeuren, maar het ziet ernaar uit dat de asfaltering van het vernieuwde circuit eind februari klaar is. Dan kunnen de auto’s eroverheen’', aldus Van Overdijk.