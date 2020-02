Epke Zonderland pakt ticket voor Spelen na afhaken Japanse concurrent

Via de wereldbeker kan zich één specialist per toestel plaatsen waarbij de beste drie resultaten tellen. Voor Zonderland (33) werd deze alternatieve route naar de Spelen noodzaak toen hij er afgelopen najaar op de WK, gehinderd door gezondheidsproblemen, niet in slaagde zich rechtstreeks te kwalificeren voor Tokio 2020.

De drie scores waarmee Zonderland tot nu toe won leveren hem een totaal op van 44,399 punten. Miyachi stond op 43,966. Zijn laagste winnende score (14,300) behaalde hij vorig jaar in Doha. Die had de Japanner bij de wereldbekerwedstrijd van Bakoe (14-15 maart) met ruim vier tiende punt moeten verbeteren om de leiding weer te nemen.

Vrijwel perfect

Zonderland moest in Melbourne als eerste de vloer op en zette met zijn oefening de Japanner meteen onder druk. Voor het eerst sinds hij in april 2019 in het Poolse Szczecin zijn derde Europese titel aan de rekstok behaalde, toen met een vrijwel perfecte oefening (15,266) liet hij zijn combinaties Cassina-Kovacs en Kolman-Gaylord 2 zien.



Na ook nog een goede afsprong was meteen duidelijk dat er niet veel turners overbleven om de score van de Fries te verbeteren. De Kazach Milan Karimi (14,500) kwam nog het dichtst in de buurt. Miyachi kwam na zijn vierde, losse vluchtelement niet goed uit en moest de stok loslaten. Met zijn score van 13,400 werd hij vijfde.



De reactie van Epke Zonderland na zijn wedstrijd in Melbourne: