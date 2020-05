Er ligt een bom onder het Formule 1-seizoen: ‘Tienduizenden banen op de tocht’

Door Rik Spekenbrink



Noem het gerust een bommetje onder het toch al onzekere Formule 1-seizoen 2020. De puzzel was al complex, nu lijkt de Britse politiek het belangrijkste stukje in handen te hebben. Als de regel dat iedereen die het eiland binnenkomt veertien dagen in quarantaine moet voor iedereen geldt, heeft de Formule 1 er nog een probleem bij. De gewenste uitzonderingspositie voor de topsport(wereld) is zeer onzeker, zo melden diverse media. Zeven van de tien teams zetelen in Engeland, alleen Ferrari, Alfa Romeo en Alpha Tauri niet.



Op de alternatieve racekalender, nog altijd niet officieel gemaakt door het Formule 1-management (FOM), zou na twee races in Oostenrijk begin juli een dubbel volgen op Silverstone. Dat gaat niet door als het hele circus eerst twee weken in isolatie moet. Dat is op zichzelf nog te overzien, het Duitse circuit van Hockenheim - oorspronkelijk van de kalender gevallen - fungeert als een soort reserve en kan die plek innemen. Maar dan? Na die drie of vier GP’s zou dan een langere pauze moeten worden ingelast, om al het F1-personeel twee weken in quarantaine te houden en dus uit de fabrieken. Zo’n gat is onwenselijk, het hele seizoen moet al in zes maanden worden gepropt.