Er staat even geen maat op Max Verstappen: ‘Hij wil het altijd helemaal perfect’

Door Arjan Schouten



Onmacht. Precies dat straalde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton uit, na weer een middag gedesillusioneerd achter Max Verstappen aan rijden. Of het wereldkampioenschap uit zijn handen dreigt te glippen? Handig manoeuvreerde hij in de paddock in Spielberg een aantal keer om dé vraag van de dag heen. Maar na enig aandringen van het journaille kwam Hamilton dan toch tot de kern van de zaak. ,,De laatste races zijn héél erg lastig geweest...’’



De eerste triple header van 2021 heeft het kampioenschap op zijn kop gezet, het momentum ligt volledig bij zijn Nederlandse rivaal. Binnen vijftien dagen tijd won de Limburger na Frankrijk en Stiermarken ook de GP van Oostenrijk. Elke week van poleposition, elke week dominanter. Zeker de laatste, op die massaal oranje gekleurde Red Bull Ring, moet met de support van zo’n 25.000 Nederlanders hebben gevoeld als een fikse stomp in de maag bij Mercedes. Zo groot was de overmacht van Verstappen, dat hij als leider met nog tien rondjes te gaan de luxe had om vers rubber op te halen voor dat ene extra WK-puntje. ,,Kijk naar de snelheid van zijn auto”, stamelde Hamilton, die na negen races aankijkt tegen een achterstand van liefst 32 WK-punten (182-150). ,, Het is bijna onwerkelijk. We proberen alles uit onze auto te persen, maar het is niet genoeg. Ze cruisen gewoon bij ons vandaan.”