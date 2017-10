Er staat geen maat op Sam Bennett in Ronde van Turkije

Sam Bennett is, als het op sprinten aankomt, een klasse apart in de Ronde van Turkije. De Ier van Bora-hansgrohe won vandaag in Izmir de vijfde etappe. Het was zijn vierde ritzege in de WorldTourkoers. Alleen vrijdag, toen het bergop ging, kwam hij er niet aan te pas.