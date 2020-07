Er wordt weer gekoerst, maar voor hoelang? ‘Het is pakken wat je pakken kan’

Dikke pech: Lammertink ziet start Strade Bianche tweede keer in rook opgaan

30 juli REUTUM – Profwielrenner Maurits Lammertink is vandaag in de verkenning voor de Strade Bianche van komende zaterdag ten val gekomen. Hij brak daarbij waarschijnlijk zijn sleutelbeen, dat wordt morgen in het Belgische Herentals nader onderzocht, nadat de renner naar België wordt gevlogen. Het zure voor de coureur uit Reutum is dat hij in maart van dit jaar ook al voor niets naar Toscane afreisde.