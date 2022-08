Erben Wennemars over Koen Verweij: ‘Kleurrijk, maar er was altijd onrust rond Koen’

Door Rik Spekenbrink



Erben Wennemars was, in de rol van analyticus, altijd blij als Koen Verweij meedeed aan een wereldbekerwedstrijd of allroundtoernooi. ,,Dan hadden we in de dweilpauze iets om over te praten. Er gebeurde altijd wat, je vindt iets van hem. Dat vond ik gaaf en herkende ik ook wel van mezelf. Dus ik was wel fan van Koen, ook omdat hij zijn eigen plan trok. Hij had lef, nam risico’s en sprak uit voor de winst te gaan. Daarom was er altijd interesse in hem: liever kleurrijk dan een grijze muis.’’