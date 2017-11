Eredivisie zakt op UEFA-lijst naar voorrondeplek in CL

Wie in 2018 de KNVB-beker pakt, gaat naar de 3e voorronde van de Europa League. Ook de nummer 3 van de eredivisie en winnaar van de play-offs spelen voorrondes. Dat geldt eveneens voor de nummer 2, die liefst drie voorrondes moet zien te overleven om in het hoofdtoernooi van de Champions League te komen.



Na de finaleplek van Ajax in de Europa League vorig seizoen lag de eredivisie weer op koers voor een vaste Champions League-plek. Door de belabberde resultaten van eredivisieclubs in dit seizoen is de Nederlandse competitie echter weer op plek twaalf van de UEFA-lijst terechtgekomen. Oostenrijk staat door de zege van Austria Wien op Rijeka en het gelijkspel van Red Bull Salzburg tegen Konyaspor nu boven Nederland en pakt plek elf over, die zeer waarschijnlijk wel een plek in de Champions League-groepsfase voor de kampioen betekent.