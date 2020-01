Eredivisionist DSVD zet trainster Dijkstra aan de kant

De mededeling kwam bij Dijksta als een volslagen verrassing binnen. Met nog drie wedstrijden in de reguliere competitie te gaan, had zij dit niet verwacht. Dijkstra, bezig aan haar derde en laatste seizoen in Deurningen, kreeg het nieuws de afgelopen week te horen. „Samen met de speelsters had ik de focus helemaal op de nacompetitie, dus deze mededeling komt wel even aan. We hebben een heel jonge ploeg en we hebben erg veel blessures gehad. Tja, dat dan de resultaten tegenvallen valt dan wel te herleiden. Ik had het seizoen heel graag afgemaakt, maar het mocht helaas niet zo zijn.”