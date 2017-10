Eredivisionisten Set-Up'65 en Eurosped tellen af naar het nieuwe seizoen

VROOMSHOOP/OOTMARSUM - Voor Eurosped en Springendal Set-Up'65 begint komend weekeinde een nieuw seizoen in de eredivisie. Beide volleybalteams hebben de voorbereiding achter de rug. Nu is het tijd voor het echte werk.

Eurosped

Eurosped speelt dit seizoen de thuiswedstrijden in Het Punt in Vroomshoop. In de nieuwe hal gaat de ploeg van trainer Jan Berendsen direct voor het hoogst haalbare: de titel. Zonder blikken of blozen spreekt Judith Kamphuis de doelstelling uit tijdens de teampresentatie van Eurosped. "We willen eindigen in de top drie van de reguliere competitie, in de play-offs naar de finale toewerken om vervolgens voor het kampioenschap te gaan."

De jonge vrouwen voelen zich sterk en zijn overtuigd van hun kunnen in het nieuwe onderkomen. "We hebben een team waarmee de top drie haalbaar moet zijn", vindt spelverdeelster Rochelle Wopereis, die dit seizoen samen met Kamphuis aanvoerder van Eurosped is. "Tijdens de play-offs komt er een ander soort druk om de hoek kijken, daar zullen we mee om moeten gaan. Maar we willen heel graag die finale halen én winnen."

Een ander doel voor Eurosped voor komend seizoen is zieltjes winnen in Vroomshoop. In het eerste jaar na de verhuizing vanuit Almelo naar Het Punt hopen de meiden de zaal zo snel mogelijk vol te spelen. Hoe kan dat makkelijker dan door veel wedstrijden te winnen? Tijdens de eerste thuiswedstrijd, op 22 oktober tegen Set-Up'65, hoopt Eurosped direct op een volle bak. Wopereis: "We zullen vanaf het begin moeten laten zien wat we kunnen, zodat we het publiek enthousiast krijgen en zij achter ons gaan staan."

Nieuw: Laura Beach (University of Wyoming, VS), Carmen Oude Luttikhuis (Set-Up'65), Manon Doornenbal (Dynamo Apeldoorn), Bo Duteweert (Rivo Rijssen).

Vertrokken: Kadi Kullerkann (Yesil Bayramiç, Turkije), Colinda Makken (Taurus), Ellen Jansen (Donitas), Rinske Hofste (Ecare Apollo 8).

Volledig scherm Eurosped. Achter v.l.n.r.: Daphne Knijf , Manon Doornenbal , Eline Gommans , Carmen Oude Luttikhuis en Laura Beach. Vooraan v.l.n.r.: Kim de Wild , Rochelle Wopereis , Bo Duteweert , Carlijn Koebrugge en Judith Kamphuis. © Frans Nikkels

Springendal Set-up'65

Zelfs voor de meest trouwe volgers van Springendal Set-Up'65 zou een smoelenboek dit seizoen niet misstaan. De selectie van de club uit Ootmarsum onderging een grondige renovatie. Van acht speelsters bij Set Up'65 werd afscheid genomen en trainer Brahim Abchir begroette evenveel nieuwe gezichten, onder wie twee buitenlandse speelsters. Een primeur voor de Ootmarsumse eredivisionist.

Het grote verloop in de selectie zorgt ervoor dat Set-Up maar moeilijk een inschatting kan maken waar het dit seizoen staat en wat er van het team verwacht mag worden. Vorig seizoen sprak het team nog vol bravoure uit dat het voor de landstitel ging. In het zicht van de haven strandde het vlaggenschip echter, met een derde plaats tot gevolg. Nu, enkele maanden verder, denkt niemand in sporthal De Schalm echter aan eremetaal aan het eind van de rit.

De voorbereiding verliep wisselvallig en de laatste aanwinst, de Australische Jaimee-Lee Morrow, meldde zich vorige week pas voor het eerst in Ootmarsum. "Er is ten opzichte van vorig seizoen een goede basis weggevallen, met name op de passer-loperpositie", wijst aanvoerster Inge Molendijk naar het vertrek van de tweeling Kirsten en Ilse Oude Luttikhuis. "In totaal hebben we acht nieuwe meiden, van wie er twee uit een andere cultuur komen (naast Morrow trok Set-Up ook de Canadese Shanlee McLennan aan, red.). We zullen aan elkaar moeten wennen. Dat heeft tijd nodig."

Nieuw: Shanlee McLennan (Brandon University, Canada), Jaimee-Lee Morrow (University Blues, Australië), Inge Molendijk (Sliedrecht Sport), Annelin Pasveer (Regio Zwolle Volleybal), Marianne het Lam-Scholten (Regio Zwolle Volleybal), Jorieke Bodde (Lutheria), Jopke Schutte (Tornado), Marleen van Benthem (tweede team).

Vertrokken: Ilse en Kirsten Oude Luttikhuis (beiden gestopt), Carmen Oude Luttikhuis (Eurosped), Christie Wolt (Sliedrecht Sport), Loes Engbers-Hollink (derde team), Melanie Grob (derde team), Anneclaire ter Brugge (Talentteam), Carmen Arens (niet bekend).