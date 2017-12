Erik ten Hag, een bekende van 't schoolpleintje

BLOGEn zo wordt een jochie uit de Reigerstraat (nummertje 18) trainer van Ajax. Om De Telegraaf maar even een handje te helpen: Erik ten Hag werd op 2 februari 1970 geboren in Haaksbergen, in de wijk de Veldmaat waar, op een verdwaalde geest na, elke voetballer lid was van de Bonifatius Boys.

Hij was een matige misdienaar in de Bonifatiuskerk, zat op de Ludgerusschool, haalde de voetbalplaatjes bij de supermarkt van Leusink, leerde als tiener dansen bij dansschool Dwars en voetbalde elke dag met zijn vaste vriendengroep op het schoolpleintje waar de klimrekken de grootste tegenstanders waren. Biljarten deden we in de kelder. Hij is de zoon van de makelaar, zijn moeder komt uit Lemselo en oh ja, zijn oma was van Ten Voorde.

Toen FC Twente in 1984 bij Cambuur promoveerde naar de eredivisie, zat hij in een van de twee supportersbussen. Als kind ramde hij mij ooit van de fiets toen hij een sprint - met als inzet wie het eerst op het spoor was - dreigde te verliezen. Van watjes moest hij toen al niets hebben. Eigenwijs is hij altijd geweest, een voetbalkenner ook. De kleinste met de grootste bek, die al bij de F-jes de captain was. Een discussie van hem winnen is als een 1 tegen 1 met Messi: Onbegonnen werk.

Erik ten Hag was de aanvoerder van FC Twente dat op 24 mei 2001 de beker won. Ik moet er wel om gniffelen dat Ajax gered wil worden door een Tukker. Bij mijn weten heeft Aad de Mos geen Twents bloed, dus dat kan maar een ding betekenen: Erik ten Hag wordt de eerste trainer uit Twente die ze in Amsterdam wel eventjes gaat uitleggen hoe de wereld echt in elkaar zit. Op de avond dat Carlos uit Oldenzaal het populaire tv-programma Expeditie Robinson naar zijn hand zet, lekt uit dat zijn stadgenoot Ajax gaat leiden. Dat zal wel geen toeval zijn. Het is kerst en volgens de traditie klopt er dan altijd wel ergens een wijze uit het Oosten op de deur. Ze hadden het in de Randstad kunnen weten.

Op de aanval

Bij mijn amateurcluppie hangen in de kantine de ingelijste shirts van de spelers die het betaalde voetbal hebben gehaald. Het rode FC Twente-shirt van Erik ten Hag heeft uiteraard een prominente plek gekregen, met rugnummer 20, het nummer van zijn grote idool Epy Drost. Als je als kind de meest avontuurlijke libero die het Nederlandse voetbal ooit heeft gekend adoreert, dan hoeven die wijsneuzen in Amsterdam zich geen zorgen te maken of de nieuwe trainer wel van het frivole is. Op het schoolpleintje speelden we sowieso altijd op de aanval, met drie spitsen, of vier of vijf zelfs.