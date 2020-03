Erik ten Hag weet nu wat de amateurtrainer meemaakt

Woensdag schoot een 69-voudig international de bal van dichtbij tegen een scheidsrechter aan. Voor Daley Blind is zijn beste vriend op het veld - dat is de bal - op dit moment een veelkoppig monster waar hij enorme bibbers van krijgt als hij het gevaarte op zich af ziet komen. Zelfvertrouwen is een merkwaardig iets: de ene keer zit het in beton gegoten en durf je zonder kogelvrij vest de baas van de drugsbende in Rio te beledigen. De andere keer is het als los zand dat door je vingers glipt, waardoor Heerenveen-uit opeens een stuk zwaarder aanvoelt dan een bezoek aan Real Madrid. AZ verloor in de beker van NAC, werd weggespeeld door FC Twente, worstelde tegen PEC Zwolle, bakte er niets van tegen een stel potige Oostenrijkers, en zie: een paar dagen later, na een rappe goal tegen Ajax, is het lek boven en de trainer een groot tacticus. Dat is ook voetbal, zeggen we dan.



Donderdag meldde De Telegraaf: ‘Coronavirus treft trainersstaf Ajax’, met een foto van de bekritiseerde trainer erbij. Achteraf bleek het allemaal mee te vallen en zijn ze bij Ajax ‘slechts’ ziek van de resultaten. Erik ten Hag staat voor de grootste krachttoer in zijn loopbaan. Hij moet rap een wedstrijdje gaan winnen, want in voetbal waait het krediet sneller weg dan een pluisje in een storm. Daar kan elke amateurtrainer over meepraten.