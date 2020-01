Eriksen al akkoord met Inter, Vermeer op weg naar VS, Ajax wil Canadees talent

De kans is aanwezig dat Feyenoord Kenneth Vermeer deze transferwindow nog kwijtraakt aan La Galaxy. De doelman, die aan het einde van dit seizoen transfervrij is, heeft wel zin in een avontuur bij de Amerikaanse MLS-club. Het is echter de vraag of de Rotterdammers deze winter willen meewerken aan een transfer, omdat Feyenoord dun in zijn (ervaren) keepers zit. Bovendien keepte Justin Bijlow tegen Hoffenheim bij het trainingskamp in Spanje voor het eerst in een jaar in Feyenoord 1 en ongeschonden kwam Bijlow niet uit het treffen met de Duitsers. Hij had last van zijn arm. Mocht Bijlow echter topfit zijn, dan is een vertrek van Vermeer wel bespreekbaar. Feyenoord kan de transfersom van LA Galaxy dan gebruiken om de gewilde spits Róbert Bozenik binnen te hengelen.