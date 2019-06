Eriksen wil nieuwe uitdaging, alleen Liverpool en PSG in de race om De Ligt

Bondscoach beachvol­ley­bal Ronnes stapt jaar voor Spelen op

12:38 Beachvolleybalbondscoach Gijs Ronnes (41) stopt per direct met zijn functie. Sinds 2012 was Ronnes – in het verleden zelf succesvol volleyballer in de zaal en op het strand – verantwoordelijk voor de mannen van Beach Team Nederland. Met daarin onder meer Christiaan Varenhorst en het duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, dat hij in 2013 naar de wereldtitel begeleidde en in 206 in Rio bij de Olympische Spelen brons won.