Ervaren Amador volgt Giro-winnaar Carapaz en verkast naar Ineos

Amador reed tot nu toe vijftien keer een grote ronde, met de vierde plaats in de Giro d’Italia van 2015 als beste resultaat. Meestal reed hij in dienst van kopmannen als Alejandro Valverde of Richard Carapaz, die vorig jaar de Giro op zijn naam schreef. Zelf won hij in 2012 een rit in de Italiaanse rittenkoers.