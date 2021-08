Esteban Ocon pakt eerste GP-winst in knotsgekke race in Hongarije

Ajax zonder pechvogel Kudus in Johan Cruijff Schaal tegen PSV

14:12 Ajax kan aanstaande zaterdag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV niet beschikken over Mohammed Kudus. De middenvelder kampt met een enkelblessure en trainde tijdens het trainingskamp in Oostenrijk de hele week apart. De kans is ook klein dat hij erbij is als de Amsterdammers over twee weken de eerste eredivisiewedstrijd spelen tegen NEC.