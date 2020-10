Etappe 17: Loodzware bergrit op het lijf geschreven van Kelderman

Feyenoord lijdt fors verlies door negatieve transferba­lans, bedrijfsre­sul­taat positief

10:01 Feyenoord heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een netto verlies van 6,7 miljoen euro. Dat is met name het gevolg van het uitblijven van grote transfers. Daar staat, ondanks de coronacrisis, een positief bedrijfsresultaat van een half miljoen euro tegenover. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers over het seizoen 2019/2020, dat door de coronacrisis vroegtijdig werd afgebroken.