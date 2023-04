Ethan Vurnon sprint naar zege in tweede etappe Ronde van Romandië, grote groep rijdt verkeerd

LIVE La Liga | Frenkie de Jong en FC Barcelona kunnen in Madrid nieuwe stap zetten richting titel: Rayo Vallecano wacht

FC Barcelona is, met nog acht speelrondes te gaan, hard op weg naar het eerste landskampioenschap sinds 2019. Frenkie de Jong en co gaan vanavond op bezoek in Madrid bij Rayo Vallecano, dat meedraait in het linkerrijtje. De aftrap is om 22.00 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.