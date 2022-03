Euforische Michael van Gerwen pakt eerste Euro Tour-titel in drie jaar: ‘Er gaat niets boven gevoel van winnen’

Van Gerwen was euforisch na zijn zege. ,,Er gaat niets boven het gevoel van winnen. Het was lang wachten op mijn 33ste titel in de Euro Tour, maar dit krijg je als je hard blijft werken.”

Cross begon sterk. Hij behield gelijk zijn eigen leg en brak Van Gerwen direct daarna. Die break verzilverde Cross bijna, hij miste alleen dubbel-19 bij een 158-finish. Van Gerwen snoepte de leg van Cross af met een 100-finish. Hij gooide hem uit via tops-tops. Toch had de Nederlander er niet veel aan, want hij leverde zijn eigen leg vervolgens weer in: 3-1 voor Cross, die ook nog uitliep naar 4-1.

Cross liet Van Gerwen bij een 4-2-stand in zijn voordeel ontsnappen. De Engelsman kon het gat weer vergroten naar drie legs, alleen hij miste drie pijlen op een dubbel. Met wederom tops-tops maakte er Van Gerwen er vervolgens 4-4 van.

Bij 5-5 perste Van Gerwen er een superieure leg uit. Daardoor lag het voordeel ineens bij de Nederlander. De wereldklasse droop er in de laatste legs vanaf en Cross kon Van Gerwen niet meer achterhalen. Daardoor won Van Gerwen voor het eerst sinds april 2019 een toernooi in de Euro Tour.



Lang kan Van Gerwen niet geniet van de zege in Duitsland, die donderdag weer in de Premier League aan de oche staat ,,Ik geniet hier nog even van en dan gaat alle focus weer naar donderdag.

