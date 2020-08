Europa League en coëfficiënten: Oekraïne en Turkije cruciaal voor Nederland

Ook al zijn alle Nederlandse clubs al lang en breed uitgeschakeld, voor Nederland staat er nog voldoende op het spel in het vervolg van de Europa League. Als Sjachtar Donetsk en Basaksehir er woensdag bijvoorbeeld uitvliegen, is de Nederlandse kampioen van 2021 zeker van Champions League-deelname.

Nederland staat op het moment negende op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Het is een ranglijst die de basis vormt voor de verdeling van toegangsbewijzen voor de verschillende Europese toernooien. Na jaren van eindeloze voorronden in de Champions League, ook voor de kampioen, lijkt het erop dat de beste club uit de eredivisie daar straks van af is.

Tenminste, als Nederland nummer 10 Oekraïne en 11 Turkije voor kan blijven. Hoewel de prestaties van de clubs uit die landen dit seizoen ook niet overhouden, hebben ze bij de herstart allebei één troef. Als Sjachtar Donetsk en Basaksehir ver komen in Europa’s tweede toernooi kan Nederland straks weer afhankelijk zijn van anderen, maar daarover later meer.

Zowel Sjachtar Donetsk als Basaksehir speelt woensdagavond voor een plek in de kwartfinale. De Oekraïeners trappen in Kiev af tegen het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst, dat in Duitsland met 1-2 verslagen werd. De Turkse club van Eljero Elia kan in en tegen Kopenhagen de 1-0 thuiszege van 12 maart koesteren.

Vanuit Nederlands oogpunt is het interessant hoe Sjachtar en Basaksehir het ervan afbrengen. Ondanks de goede uitgangspositie voor deze clubs is de kans dat Nederland in de top 10 blijft vergroot door de coronacrisis.

Volledig scherm Istanboel Basaksehir werd onlangs kampioen van Turkije. © BSR Agency

Dat zit zo. Na deze ronde is er geen tweeluik meer, maar steeds een enkele wedstrijd. Zo zijn minder punten te verdienen. Eerst waren er twee punten voor een overwinning, eentje voor een gelijkspel en nul voor een nederlaag. Nu is dat iets aangepast. De nieuwe verdeelsleutel is als volgt: drie punten voor een overwinning, twee voor een gelijkspel en (vreemd genoeg) eentje voor een nederlaag. Toch maakt het inlopen er niet makkelijker op.

Top 10

Waarom is het belangrijk om in de top 10 te eindigen? De kampioen van de nummer 11 van Europa is afhankelijk van de Champions League-winnaar. Heeft die club zich via de nationale competitie al geplaatst voor de volgende editie van het miljardenbal, dan schuift het ticket door naar het land dat elfde staat. Meestal is dat ook wel zo. Voor dit seizoen is dat nog Nederland, zoals het er nu voorstaat straks Turkije

Bij Ajax zullen ze dus eerst en vooral naar de afwikkeling van de Champions League kijken. Met Napoli en Olympique Lyon zijn er nog twee ploegen in het toernooi die zich via de competitie niet voor de volgende editie hebben geplaatst. Winnen zij tegen alle verwachting de beker met de grote oren, moet Ajax straks alsnog de voorronde in.

Het zou een schrikbeeld zijn. Een scenario dat Nederlandse clubs voor volgend jaar al niet meer kunnen voorkomen. Voetballiefhebbers hier kunnen slechts toezien hoe twee teams uit Oekraïne en Turkije het er deze weken vanaf brengen, omdat zij nog wel in Europa actief zijn.