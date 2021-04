Europa League-finale ver uit zicht voor Karsdorp en Roma na dreun bij ManU, Villarreal verslaat Arsenal

Halve finales Europa LeagueDe kans dat Rick Karsdorp met AS Roma de finale van de Europa League haalt, lijkt nihil na de heenwedstrijd tegen Manchester United. Roma verloor met 6-2 op Old Trafford, waar Donny van de Beek op de bank zat bij de thuisploeg. Villarreal won de eerste confrontatie in de halve finales van Arsenal: 2-1.

De returns van de halve finales zijn op donderdag 6 mei. De finale is op 26 mei in Gdansk, Polen.

Bruno Fernandes opende de score voor United en maakte de 4-2 uit een strafschop. Daartussenin was AS Roma op voorsprong gekomen via Lorenzo Pellegrini en Edin Dzeko. Cavani draaide de wedstrijd met twee treffers om in het voordeel van ManU en Paul Pogba en Mason Greenwood maakten er nog 6-2 van.



Bij AS Roma vielen in de eerste helft drie spelers, onder wie doelman Pau López, geblesseerd uit. Van de Beek kreeg geen speeltijd van United-trainer Ole Gunnard Solskjaer.

United begon sterk en kwam op 1-0 via Fernandes na goed wegdraaien van Pogba en een pass van Cavani. Na een kwartier was het echter weer gelijk. Pellegrini scoorde vanaf de stip na hands van Pogba, nadat Rick Karsdorp met een sliding de bal nog voor had gekregen. Het werd nog mooier voor de Italianen toen Pellegrini na een dieptepass van Henrikh Mkhitaryan voorzette op Dzeko, die zonder aarzelen binnentikte.



Roma-coach Paulo Fonseca moest in de eerste helft wel Jordan Veretout en Leonardo Spinazzola al vroeg vervangen. Ook doelman López kon op advies van de clubarts niet meer niet meer verder. Fonseca wisselde niet meer in de rust en had daardoor al zijn wisselmomenten al voor het begin van de tweede helft verbruikt.



Cavani bracht United vlak na de rust weer op gelijke hoogte met een fraai schot in de kruising. Een kwartier later reageerde hij opnieuw attent toen doelman Antonio Mirante het schot van Aaron Wan-Bissaka wel wist te stoppen maar niet vasthad. De Uruguyaan scoorde uit de rebound. Nadat voormalig United-speler Chris Smalling op ongelukkige wijze doorgleed op Cavani in het strafschopgebied, kon Fernandes vanaf de stip zijn tweede van de avond maken. Pogba vergrootte de marge nog met een rake kopbal, Greenwood maakte de marge voor de return in Rome nog iets groter met de 6-2.

Twee rode kaarten bij Villarreal - Arsenal

Arsenal moet nog hard werken om zijn fletse seizoen in de Premier League op te poetsen met de eindzege in de Europa League. De Londense club verloor het eerste duel in de halve finales van Villarreal. De Spaanse club van coach Unay Emery won het hectische duel in eigen huis met 2-1. Beide clubs raakten in de tweede helft een speler kwijt met een rode kaart.



Al in de vijfde minuut kreeg Manu Trigueros een vrije schietkans en zijn harde uithaal was raak: 1-0. Na een half uur maakte aanvoerder Raúl Albiol de 2-0. In de tweede helft zocht Arsenal wat nadrukkelijker de aanval, maar met nog een half uur te spelen kwam de ploeg van coach Mikel Arteta met tien man te staan. Dani Ceballos kreeg na een overtreding zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en moest met rood het veld af.

Die tegenslag pakte wonderlijk genoeg niet nadelig uit voor Arsenal. De Portugese scheidsrechter Artur Soares Dias zag in een ogenschijnlijk licht vergrijp van Trigueros een strafschop. Nicolas Pépé faalde niet vanaf 11 meter en ineens stond het 2-1. Kort daarna bleef ook Villarreal met tien man over, omdat Étienne Capoue na een wilde charge zijn tweede geel zag en met rood mocht inrukken.



In de slotfase maakte topschutter Pierre-Emerick Aubameyang nog zijn rentree bij Arsenal, maar de Gabonees, lang geveld door malaria, kon de gelijkmaker niet forceren.

