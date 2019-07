Europees goud voor amazone Morsink bij Young Riders

Amazone Veronique Morsink uit De Lutte heeft Europees goud gewonnen in de landenwedstrijd van het EK springen in De Wolden. Met de Nederlandse Young Riders Lars Kersten, Bas Moerings, Tom Schellekens en Rowen van de Mheen versloeg Morsink België en Duitsland.

Tien jaar na het vorige EK Young Riders goud veroverde Luc Steegs met zijn team goud en nog wel in eigen land. Met een vlekkeloos optreden in de twee manche, waaraan Oranje begon op de derde plaats achter België en voor Duitsland, van Bas Moerings, een tijdfout van Veronique Morsink en een superieure nulronde van Lars Kersten was een medaille zeker voor Oranje. Toen het Duitse team daarna een springfout maakte, was het goud binnen nog voordat de vierde ruiters van de landen hadden gereden. Rowen van de Mheen, die voor niet meer hoefde te starten, maakte het daarna fantastisch af door ook zijn rit zonder hindernisfouten af te leggen. Emoties volop bij de Oranjejassen en het hele team er om heen.

‘Ongelooflijk’

Entrepeneur van Veronique Morsink heeft het hele kampioenschap nog geen fout gemaakt, helpt het team aan goud en zijn amazone aan de zevende plaats in de tussenstand individueel. In beide manches van de Landenwedstrijd kreeg de amazone uit De Lutte een tijdfout. „Ongelooflijk. Mijn paard heeft echt fenomenaal gesprongen. Ik heb er geen woorden voor. Ik kan het echt niet geloven”, klinkt het bedachtzaam, beduusd en nuchter. „Ik moet proberen om dat hij goed tussen mijn hand blijft en vertrouwen houdt. Hij kan soms schrikken en is erg voorzichtig, dus ik wil hem niet te plat laten worden. Hij wil geen fouten maken. Alle tijdfouten zijn alleen aan mij te danken. Ik denk dat in de finale alles weer open ligt. Ik ga met veel vertrouwen de finale in. Dit is mijn vierde EK en mijn eerste medaille. En ook nog eens goud”, lacht Morsink.

Bondscoach

„Uniek dit, ongelooflijk”, is wat Luc Steegs direct na de rit van Rowen bijna met tranen in zijn ogen kan uitbrengen. Later als alle felicitaties in ontvangst zijn genomen vervolgt de bondscoach: „Ze hebben top gereden. De Children begonnen hier gisteren enorm goed met de gouden medaille. Dat geeft natuurlijk een extra boost. Dat lukte niet bij de Junioren, die hadden wat te veel pech eerder vandaag. Bij de Young Riders wel. Bas Moerings opende sterk vandaag. Een nuchtere jongen met een paard met veel vermogen. Veronique Morsink reed heel sterk, kreeg een tijdfoutje. De nul was belangrijk. Daarna Lars die hier een ijzersterke wedstrijd rijdt. En Rowen hadden we als laatste staan, omdat hij heel goed met de druk om kan gaan. Druk was er af, maar hij moest voor zijn eigen kansen rijden. Dat lukte de eerste twee dagen niet, maar dat heeft hij nu wel weer gedaan.”

Lars Kersten staat individueel bovenaan in het klassement met 0,07 strafpunten en Veronique staat zevende in de tussenstand met 4,82 strafpunten. “We gaan er voor op zondag. De paarden hebben vermogen genoeg. Vermogen kun je ontwikkelen. De paarden zijn goed fit, springen met een goede techniek en zijn voorzichtig. Dat zijn gewoon goede vooruitzichten.”

De gouden medaille, de eerste in zijn loopbaan als bondscoach, is voor Steeghs bijzonder. “Zeker in eigen land en als je ziet hoeveel mensen er zijn. De ambiance is hier fantastisch. Dat gaf ook wel een boost aan mijn ruiters. Daar moeten ze ook mee om kunnen gaan, maar dit is toch wel mooier dan in een land ver weg.”

Kruisband

Lars Kersten staat bovenaan in het klassement en met het team. „Dit is abnormaal. Vorige week was het niet eens zeker of ik wel mee kon doen. Elf dagen geleden heb ik mijn kruisband van mijn knie afgescheurd en de binnenband opgerekt. Om nu met het team goud te halen en zelf aan de leiding te staan is abnormaal.”

Aanvankelijk zou Lars met zijn paard Dobbey het EK rijden, maar koos toch voor H-Cassino waarmee hij in april Nederlands Kampioen werd. „Die keuze heb ik gemaakt door de blessure. H-Cassino is net wat koeler in het hoofd. Achteraf toch de goede keuze. Ik liep het parcours van de tweede manche en vond het echt een dikke proef. H-Cassino voelt de hele week fantastisch aan en hij geeft zich echt voor tweehonderd procent. Dan is alles mogelijk. Ik rij zondag de finale ondanks mijn blessure. Met rijden heb ik geen pijn. Lopen gaat minder. Maar zondag gaan we nog even op mijn tanden bijten”, klinkt het strijdbaar.

Val

Bas Moerings, die woensdag met een val onfortuinlijk was en zijn eigen klassementsaspiraties al op moest geven, gaf vervolgens alles voor het team met een foutje in de eerste omloop op donderdag en een geweldige nulrit met zijn schimmel Foster in de finale. „Ik ken mijn paard door en door. We hebben hem zelf gefokt en zelf opgeleid. Het parcours paste mij goed. Het ging volgens plan. Fosther kan alles. Ik had al twee keer brons op het NK in Mierlo. Dit is mijn eerste EK. Het goud hier, daar doen die bronzen medailles echt ver voor onder. Na de eerste ronde op woensdag zat ik echt in zak en as. Goud met het team. Dit had ik nooit verwacht. Echt niet normaal.”