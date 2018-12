Europees juniorenkampioen toont fiets en klasse bij UT-cross

De 17-jarige Ronhaar deed zondagmorgen in de zesde cross van de GOW-competitie mee. Niet in zijn juniorencategorie, maar bij de elite-beloften-amateurs. Daardoor vertrok de getalenteerde veldrijder uit Hellendoorn vanaf de laatste startpositities. Dat was geen probleem voor Ronhaar, want binnen een mum van tijd had hij zich vooraan in de wedstrijd genesteld.