Europees kampioene Alvarado verslaat wereldkampioene Brand in besneeuwd Lille

Nadal twijfelt over deelname Australian Open: ‘Ik kan niet vrij bewegen’

10:25 Het is nog steeds niet zeker of tennisser Rafael Nadal kan meedoen aan de Australian Open. Nadal loopt al vijftien dagen rond met een pijnlijke rug en weet nog niet of hij over twee dagen fit is als hij zijn eerste partij speelt. Dat zei de Spaanse twintigvoudig grandslamwinnaar in Melbourne, waar hij de afgelopen dagen geen wedstrijden speelde en alleen wat trainde.