Europese avontuur Apollo 8 voorbij na nederlaag op Tenerife

De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne zijn er niet in geslaagd de tweede ronde van het Europese toernooi te bereiken. De ploeg van de trainers Bart en Thijs Oosting verloor woensdagavond op Tenerife de return in de Challenge Cup tegen La Laguna: 3-1.

Volledig scherm Apollo 8 heeft met opgeheven hoofd afscheid genomen van de Challenge Cup. Het was voor het eerst in de clubhistorie dat de Bornse formatie actief was in het Europese volleybaltoernooi. Na twee nederlagen tegen La Laguna was het avontuur voorbij. © Wouter Borre

Na de 2-3 thuisnederlaag afgelopen donderdag volgde op het Spaanse eiland een tweede verlies tegen de fullprofs van La Laguna, de nummer vier van de Spaanse competitie. Voor de Bornse eredivisionist, nog maar vier seizoenen actief op het hoogste niveau in Nederland, was het een pittige return. De ploeg had moeten winnen om uitzicht te hebben op een langer verblijf in het Europese toernooi. Het bereiken van de tweede ronde was het doel van de nog jonge formatie van de trainers Bart en Thijs Oosting.

Meegereisde fans uit Borne

Apollo 8 begon de wedstrijd in de vertrouwde basisopstelling, met spelverdeelster Fleur Meinders, op de hoeken Tess de Vries en Juliët Huisman, de middens Eline Gommans en Carlijn Koebrugge, passer/loper Rianne Vos en libero Florien Reesink. In de eerste set dreigde La Laguna verder uit te lopen bij een voorsprong van 8-5, maar Apollo 8 wist zich te herstellen en scoorde bij 8-7 bijna de gelijkmaker. Aangemoedigd door een veertigtal vanuit Borne meegereisde fans nam Apollo 8 bij een achterstand van 12-9 de eerste time-out. Om het ritme van de tegenstander te doorbreken, maar ook om zelf even rustig de koppen bij elkaar te steken.

Leverde de eerste set in Borne nog winst op voor Apollo 8, in Spanje leek dat zich niet te gaan herhalen. Met Marit Zander voor Meinders en Emma Bredewoud in de ploeg voor Tess de Vries gingen de gasten op jacht naar de aansluiting. Dat lukte, want een verschil van vijf werd teruggebracht naar drie. Dichterbij kwam Apollo 8 niet, terwijl La Laguna bij een stand van 23-18 ruim zicht had op de eerste setzege. Op setpoint voor de thuisploeg scoorde Vos nog een punt (24-19), maar daarna was het wel raak voor La Laguna: 25-18.

Slechte start tweede set

De Spaanse formatie schoot ook in de tweede set direct uit de startblokken en kwam al rap op een 3-0 voorsprong. Apollo wist de schade echter snel te repareren en kwam op gelijke hoogte (3-3). En om na een lange rally voor het eerst op voorsprong te komen in de wedstrijd: 3-4 en 3-5. Vijf punten op rij voor Apollo 8 na een slechte start.

Volledig scherm De volleybalsters van Apollo 8 tijdens de eerste training in de hal van La Laguna, de tegenstander in de zestiende finale van de CEV Challenge Cup. © Gijs Adams

Wat volgde was een fase waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren en Apollo 8 pas bij 10-11 weer op voorsprong wist te komen. Het stuivertje wisselen ging nog even door, totdat de Bornse vrouwen afstand namen: 12-15 en daarmee de coach van La Laguna tot de eerste time-out dwong.

Eerste Europese uitwedstrijd

Ontdaan van alle zenuwen in hun eerste Europese uitwedstrijd in clubhistorie bereikte Apollo 8 de ‘big points’, bij een comfortabele voorsprong van 20-13. Een killblock van Eline Gommans zorgde voor een stand van 15-23 in het voordeel van Apollo 8, waarna de twee overige punten ook eenvoudig werden binnengehaald en de Bornse gasten de setzege opleverde: 15-25.

Na de overtuigende zege in de tweede set, lukte het Apollo 8 niet die doeltreffende lijn door te trekken in de volgende set. La Laguna stond vanaf het begin aan de goede kant van de score en bij een voorsprong van 11-6 was het hoog tijd voor een time-out van Thijs Oosting. Met Daphne Knijff voor Huisman en Marije ten Brinke voor Gommans opende Apollo 8 de jacht op punten. De ploeg kwam tot 17-14.

Oudgediende

Oudgediende Esther Huls, die net als Huisman de hele opmars van Apollo 8 heeft meegemaakt en bezig is aan haar tiende seizoen voor Apollo 8, kwam in het veld voor De Vries. Een mooie balletje van Knijff zorgde voor een stand van 20-16 op het digitale scorebord, maar de ploeg zag La Laguna afstevenen op de tweede setzege van de avond: 25-19.

Volledig scherm Trainer Bart Oosting zag zijn ploeg tweemaal verliezen van La Laguna uit Tenerife, waarmee Apollo 8 is uitgeschakeld in de Challenge Cup. © Wouter Borre

Met een stand van 2-1 voor La Laguna moest Apollo 8 drie sets op rij winnen om naar de tweede Europese ronde te kunnen gaan. De opgave voorafgaande het duel was al pittig, de tussenstand zorgde voor nog meer druk op de Bornse volleybalsters in de return. De vierde set leverde Apollo 8 in de beginfase wederom een achterstand op (8-5), maar scoorde het tweemaal na een time-out: 8-7.

Matchpoint

Met Emma Bredewoud voor De Vries en Jette Kuipers in de ploeg voor Vos slaagde Apollo 8 er niet in een eind te maken aan het punten vergaren door de thuisploeg (15-7). Een ace van Kuipers bracht de stand op 15-9, maar La Laguna kon de eindzege - en dus de tweede ronde van het Europese toernooi - al bijna ruiken. Wat Apollo 8 ook probeerde, de Spaanse tegenstander had overal een antwoord op. Het eerste matchpoint werd nog onschadelijk gemaakt door Kuipers, maar daarna was het de Française Lisa Jeanpierre die, net als in Borne, voor het winnende punt zorgde: 25-17 in de vierde set. Eindstand 3-1 voor La Laguna en einde Challenge Cup voro het leeggestreden Apollo 8.

La Laguna - Apollo 8 3-1

Zestiende finale CEV Challenge Cup

Setstanden: 25-19, 15-25, 25-19, 25-17.

De eerste wedstrijd in Borne eindigde in 2-3. La Laguna gaat verder in de achtste finale.