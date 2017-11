'Europese Commissie grijpt in en geeft Tuitert en Kerstholt gelijk'

Beide schaatsers stapten in 2014 naar de Europese Commissie nadat de ISU had gedreigd schaatsers die wilden deelnemen aan de zogenoemde Icederby levenslang te schorsen. De wedstrijd, zowel voor schaatsers als shorttrackers, was een uit Zuid-Korea overgewaaid idee en zou in Dubai worden gehouden. Tuitert en Kerstholt konden er, net als andere deelnemers, goed geld verdienen, maar de ISU dreigde met levenslange schorsingen. Daarop besloten beide schaatsers de monopoliepositie van de bond aan te vechten.