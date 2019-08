Europese duels voor scheidsrechters Van Boekel en Higler

Duel Heracles-PS­V verplaatst: eerste zondag­avond-wed­strijd in Twente

11:43 ALMELO - De wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV is verplaatst naar zondagavond 18 augustus om 20.00 uur. Het is een primeur, want de Almeloërs speelden nog niet eerder op dit aanvangstijdstip.