‘Europese voorbereiding’ Vitesse: alles staat in teken bekerclash met VVV

Vitesse kiest voor een ‘Europese voorbereiding’ op de halve finale van de KNVB-beker. De Arnhemse club heeft de laatste training voor de clash met VVV-Venlo in het Gelredome afgewerkt. De selectie gaat dinsdag ook een hotel in, om tot in detail op de kraker voorbereid te zijn.

,,We willen niets aan het toeval overlaten”, zegt Vitesse-coach Thomas Letsch. ,,Dit is een speciale wedstrijd voor de club Vitesse. Een grote wedstrijd. We moeten optimaal voorbereid zijn.”



,,Daarom hebben we ook op strafschoppen getraind. Ook al willen we de klus al eerder klaren. Maar alles telt. Wij willen naar de finale. Ik wil op 18 april in De Kuip zijn. Ik moet er niet aan denken dan voor de televisie te zitten. Dit is voor ons, iedereen bij Vitesse, ontzettend belangrijk.”

Psychologisch voordeel

Vitesse staat in een paar dagen tijd voor de tweede keer tegenover VVV. De Arnhemse club neemt de 4-1 overwinning van zaterdag in de competitie op de Limburgers mee als psychologisch voordeel. In het Arnhemse kamp is bovendien iedereen fit. ,,Dat is ongekende luxe”, weet Letsch.

Quote Door de 4-1 zege van zaterdag is er echt geen lichtzin­nig­heid bij ons Thomas Letsch

De Duitser zal in zijn favoriete samenstelling starten. Letsch verwacht dat VVV beste enkele accenten zal zetten. En er kunnen in de Venlose gelederen ook veranderingen plaats vinden. ,,Maar in grote lijnen zal de speelwijze van beide teams hetzelfde zijn. Dat kan ook niet anders. We zijn op driekwart van het seizoen. Dan hebben teams een vast concept.”

Vitesse won afgelopen zaterdag voor de competitie al met 4-1 van VVV en lijkt favoriet. ,,Maar door de zege is er echt geen lichtzinnigheid bij ons”, stelt Letsch. ,,Iedereen weet dat de belangen groot zijn. Iedereen moet op en top zijn. En dat besef zie ik ook in de groep. VVV zal zeker weer het middenveld vol zetten. En ze zullen in de omschakeling willen toeslaan.”



,,Wij nemen het vertrouwen van zaterdag mee. Ik had ook het idee dat we fitter waren. Dat is ook een aspect. Vitesse heeft de favorietenrol. Maar op voetbaltechnisch vlak moeten we alles weer laten zien.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Openda, Broja.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops