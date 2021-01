Eurosped haalt een bekende terug in huis

Na twee seizoenen bij Eurosped besloot de Limburgse Boom aan het einde van het afgelopen seizoen het Vroomshoopse team te verruilen voor Sühl in de Duitse Bundesliga. Dat avontuur heeft niet lang mogen duren, vanwege persoonlijke omstandigheden. Eurosped was er als de kippen bij om de speelster terug in huis te halen.

Meerwaarde

Rademaker is in haar nopjes met de terugkeer van Boom. „Na de blessure van Alaska Zwaanswijk zijn we kwetsbaar geworden op de passer/loper-positie. Dat we dan Dagmar kunnen toevoegen is natuurlijk erg fijn. Ze heeft haar meerwaarde al laten zien in het verleden. We hebben altijd contact gehouden en zijn blij dat ze terug is.”