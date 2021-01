Eurosped kan niet opnieuw stunten in eigen huis

Na de derby zondagmiddag tegen het Bornse Apollo 8 stond woensdagavond het duel tegen Regio Zwolle gepland. Als enige midweekse wedstrijd in de eredivisie. Dat duel stond aanvankelijk gepland in de eerste ronde van de competitie, maar werd vanwege het coronaprotocol uitgesteld. Eurosped begon woensdagavond in vrijwel dezelfde basisopstelling als dat het deed tegen Apollo 8: Evie van Kerkvoorde, Lisanne Baak, Charlot Vellener, Jolien Knollema, Lisa Boer en libero Lieke Hilgenberg. Eline Geerink nam de plaats in van de zondag geblesseerd uitgevallen Alaska Zwaanswijk. Zorgde de ploeg zondag nog voor een stunt, door een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 zege, dat zat er woensdagavond niet in...

Stroef

Net als tegen Apollo 8 beleefde Eurosped woensdagavond ook een stroef begin van het duel. Al snel kwamen de gasten uit Zwolle op voorsprong, die uitgebreid werd naar 8-2 voor de bezoekers. Onder aanvoering van met name Jolien Knollema herstelde Eurosped zich en kwam het met een stand van 11-12 bijna weer op gelijke hoogte met Regio Zwolle. Bij een stand van 16-22 vroeg Rademaker nog een time-out aan, maar het lukte Eurosped niet meer de eerste set naar zich toe te trekken: 18-25.

Tweede set

Met Wies Bekhuis voor Vellener kwam Eurosped in de tweede set met 4-4 op gelijke hoogte, maar zag het Regio Zwolle vervolgens weer uitlopen naar een voorsprong van 4-8. De thuisploeg bleef in het spoor van Zwolle, maar slaagde er niet in het verklein echt kleiner te maken. Sterker nog, Zwolle liep na diverse fouten aan de kant van Eurosped uit naar een 22-16 voorsprong. Opnieuw gaf de Vroomshoopse formatie zich niet gewonnen en knokte het zich terug de wedstrijd in met een stand van 22-24. Het mocht niet baten: het laatse punt in de tweede set was voor Zwolle: 22-25.

Derde set

Voor het eerst, net als afgelopen zondag tegen Apollo 8, is er een voorsprong voor Eurosped: 7-5. Lang hield die niet stand, want de fouten stapelden zich rap op bij Eurosped. In een mum van tijd stond het al weer 7-8 op het scorebord. Wederom liet Eurosped veerkracht zien en wist het de achterstand om te bouwen in een 12-9 voorsprong. Eurosped wist die, na enkele spectaculaire rally’s, te behouden en won met 25-18 de derde set: 2-1.

Vierde set

5-3 voorstaan, maar met een stand van 8-12 op het scorebord een time-out aanvragen. Het overkwam Eurosped in de vierde set, waarin opnieuw de vele fouten de bovenhand voerden. Maar ook nu gaf de ploeg zich niet gewonnen, legde het veerkracht op de vloer en begon het met een voorsprong van 18-17 aan de slotfase van de set. In een gelijkopgaande eind was het laatste punt voor Zwolle: 24-26. De gasten wonnen daarmee tevens de wedstrijd met 3-1.

Returnwedstrijden

Voor Eurosped was de wedstrijd van woensdagavond het tweede optreden in het huidige seizoen, dat als gevolg van de coronamaatregelen geen returnwedstrijden kent. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs om de landstitel. De andere teams komen terecht in de degradatiepoule, die de naam geen eer aan doet. De volleybalbond Nevobo heeft al eerder bekend gemaakt dat degradatie uit de eredivisie dit seizoen is uitgesloten.

Het Limburgse Peelpush heeft laten weten niet deel te nemen aan de huidige competitie. De volleybalsters van FAST (Gennep en Sint Anthonis) en VCN (Capelle aan den IJssel) maken aankomend weekeinde hun rentree in de eredvisie. Sinds het stopzetten van de competitie zijn die teams niet meer in actie komen en wilden ze van de bond extra bedenktijd om zich te beraden over de situatie.

Livestream

Zaterdag moet Eurosped afreizen naar Capelle aan den IJssel voor het duel tegen VCN (aanvang 20.00 uur). De andere twee regionale teams spelen een thuiswedstrijd. In Ootmarsum ontvangt Set-Up’65 FAST (17.00 uur), terwijl in Borne Regio Zwolle op bezoek komt bij Apollo 8 (20.00 uur). Alle duels zijn te volgen via een livestream op www.volleybal.nl.

Eurosped - Regio Zwolle 1-3|

Setstanden: 18-25, 22-25, 25-18, 24-26

Scores Eurosped: Knollema 21, Baak 11, Van Kervoorde 7, Bekhuis en Vellener 4, Boer 3, Geerdink 2.