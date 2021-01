Eurosped knokt zich naar zege in derby

De derby in de eredivisie van het vrouwenvolleybal is zondagmiddag gewonnen door Eurosped. In Vroomshoop werkte de ploeg tegen Apollo 8 een 2-0 achterstand in sets weg, om de wedstrijd uiteindelijk te winnen met 3-2.

Het is voor de ploeg van Diane Rademaker en Jan Berendsen de eerste zege in de huidige competitie, die enkele maanden stil heeft gelegen.

Voortvarend

Nadat het Ootmarsumse Set-Up’65 zaterdagavond weer aan de bak mocht in Zwolle, was het zondagmiddag de beurt aan de twee andere regionale eredivisionisten in het vrouwenvolleybal. In eigen huis ontving Eurosped de gasten uit Borne, Apollo 8. De formatie van de coachbroers Bart en Thijs Oosting was afgelopen oktober nog voortvarend aan de competitie begonnen, met een zege op topfavoriet Sliedrecht Sport. Eurosped kwam in de eerste speelronde niet in actie: het duel werd uitgesteld vanwege corona-protocollen bij de club uit Vroomshoop.

Een derby op papier, want in de sporthal zelf was deze zondagmiddag weinig te merken van een extra aantrekkelijke ontmoeting. De hal was leeg, op een handjevol actieve vrijwilligers na. Publiek was vanwege de strenge corona-maatregelen niet welkom. Evenals onder meer lijnrechters en de ballenmeisjes.

Eerste set

De eerste set ging met 25-20 naar de gasten uit Borne. Apollo 8 nam al vlot de leiding in handen en gaf een voorsprong in de eerste set niet meer weg. Van 3-7 ginghet naar 8-13 en 16-22. Uiteindelijk eindigde de eerste set in 20-25.

Tweede set

Ook in de tweede set lieten de speelsters van de broers Oosting zien het betere spel in huis te hebben. Al was het ditmaal wel Eurosped dat een voorsprong nam, maar die werd na 4-1 met 6-6 weer uit handen gegeven. Apollo 8 bouwde het aantal punten flink uit en liep weg naar 9-12, 9-18 en 11-21. Met een stand van 13-25 ging ook de tweede set naar Apollo 8.

Derde set

Nadat het er ook in de derde set naar uitzag dat Apollo 8 deze naar zich toe zou trekken, liet Eurosped haar tanden zien. Een 1-3 achterstand werd omgebogen in een 7-5 voorsprong. De namen van de scorende Vroomshoopse speelsters, omgeroepen door de speaker van dienst, klonk weer wat vaker in de vrij stille sportzaal. De vreugde was echter van korte duur, want Apollo 8 knokte zich terug, kwam op gelijke hoogte en nam na 10-10 weer wat afstand van de gastvrouwen, 10-12.

Blessure

Bij een stand van 11-14 lag de wedstrijd enige tijd stil na een blessure van Eurosped-speelster Alaska Zwaaswijk. De aanwinst van de Vroomshoopse formatie moest van het veld worden gedragen. Vervolgens was het opnieuw Apollo 8, dat de stand aanvoerde. Eurosped kwam terug, van 15-19 naar 19-19. In de slotfase van de derde set ging het lange tijd gelijk op (23-23), maar kwam Eurosped op setpoint (24-23). Na een time-out wist de thuisploeg dit te verzilveren en sleepte het team de eerste setwinst uit de wedstrijd binnen.

Vierde set

De setzege leek Eurosped vleugels te geven, want het nam in de vierde set enthousiast de leiding met 6-3. Na 9-6 wist Apollo 8 alsnog op gelijke hoogte te komen, 10-10. Eurosped slaagde er in toch weer uit te lopen, via onder meer een goede serviceserie van Evie van Kerkvoorde naar 19-12. Na een time-out bij een stand van 20-15 leek Eurosped met 23-15 op weg te zijn naar de tweede setwinst. Apollo 8 kwam terug tot 24-17, maar door de servicefout ging de set met 25-17 naar Eurosped: 2-2.

Vijfde set

Dankzij de inhaalrace van Eurosped, dat met 2-0 achterstond in sets, kwam er een beslissende vijfde set in Vroomshoop. Eurosped nam met 2-0 de leiding, maar zag vervolgens Apollo 8 langszij komen en uitlopen naar een stand van 2-7. Eurosped knokte zich terug en verkleinde de achterstand tot 10-13. Dankzij een smash van Daphne Knijff werd het 10-14 voor Apollo 8. Het matchpoint wordt echter niet benut, Eurosped scoort vijfmaal op rij (15-14). Bij een stand van 17-16 heeft Eurosped opnieuw matchpoint. Evie van Kerkvoorde weet het winnende punt te maken, waardoor Eurosped de derby wint met 3-2.

Woensdagavond speelt Eurosped de volgende wedstrijd, opnieuw thuis in Vroomshoop. Regio Zwolle is dan de tegenstander.

Eurosped - Apollo 8 3-2

Setstanden: 20-25, 13-25, 25-23, 25-18, 18-16.