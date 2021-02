Eurosped maakt opvolger van Berendsen bekend: Petra Groenland

De 48-jarige Groenland wordt de opvolgster van trainer Jan Berendsen, die sinds de afgelopen twee seizoenen wordt bijgestaan door coach Diane Rademaker. Groenland werd als speelster met AMVJ in 1995 landskampioen en won ze de beker. In dat jaar werd de 35-voudige international met het Nederlands team ook Europees kampioen. Haar carrière als speelster moest ze in 1997 na een blessure besluiten. Als hoofdtrainer kwam ze via AMVJ naar VC Sneek, waar ze in de periode 2010-2018 twee landstitels, twee bekers en twee keer de supercup wist te veroveren.

Kampioenschap van Nederland

Eurosped-voorzitter Eric Lamsma is verheugd over de aanstelling van de nieuwe trainer. „Al vanaf het eerste gesprek bleken we op dezelfde golflengte te zitten als het gaat om de ontwikkeling en beleving van topsport en dat van volleybal in het bijzonder. We zijn dan ook blij dat we snel tot overeenstemming kwamen tot het sluiten van een 3-jarige verbintenis. Met Petra hopen we de komende jaren actief mee te kunnen doen om het kampioenschap van Nederland”, aldus Lamsma.

Groenland zelf reageert ook opgetogen. „Volleybal was voor mij nog niet afgerond en het afgelopen jaar kriebelde het toch wel weer. Eurosped belde op het juiste moment, de eerste contacten waren goed, warm en ik merkte dat er een gedeelde passie is. De passie voor het volleybal, een meidengroep zien ontwikkelen en een attractief spel spelen voor publiek. Met gedrevenheid en plezier en waar nodig een kritische noot, heb ik heel veel zin om in het nieuwe seizoen bij Eurosped aan de slag te gaan.”

Behouden

Zowel Berendsen als Rademaker blijven behouden voor Eurosped. Met de 69-jarige Berendsen hoopt het team de regionale talentopleiding verder te kunnen versterke. „ Over welke vorm dit moet krijgen, zijn we in gesprek met de Nevobo”, aldus Lamsma.