Eurosped versterkt zich met vier speelsters

Een vechter

Van het Bornse Apollo 8 komt over libero Lieke Hilgenberg. De 21-jarige volleybalsters werd volgens Rademaer al een tijdje gevolgd door Eurosped. „Ze heeft lange tijd getraind bij de Volleybal Academie Twente onder Jan Berendsen. Lieke heeft twee kenmerken die voor een libero van groot belang zijn: ze is een vechter en geeft nooit op. Anderzijds heeft ze de rust, controle en kan het overzicht bewaren.”

De derde versterking is de 18-jarige Anneclaire ter Brugge. De Ootmarsumse kwam uit voor het Talentteam in Papendal. Volgens Rademaker “een super-atletische speelster. Ze springt hoog, verplaatst zich makkelijk en heeft een snelle slag.” Ook Ter Brugge, tevens lid van Jong Oranje, had Eurosped al langere tijd op het oog.

Tenslotte is er nog de komst van Evie van Kerkvoorde, een 18-jarige passer/loper uit Deventer, die bij Set-Up’65 speelde. „Voor haar was er het afgelopen jaar een bepalende rol weggelegd. Evie is een vechter en gaat voorop in de strijd. Een speelster zoals we die in Vroomshoop graag zien.”