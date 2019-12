Evans wint overtuigend en is volgende tegenstander van Van Gerwen

Ook Mervyn King leek weinig moeite te hebben met de twintigjarige Ier Ciaran Teehan, maar na een 2-0 voorsprong in sets gaf King de wedstrijd volledig uit handen. Teehan won ook twee sets en er moest zodoende een beslissende vijfde set aan te pas komen. Sterker nog: een sudden death moest uitwijzen wie zich in de derde ronde mocht melden. Uiteindelijk was dat toch de ervaren King. Hij won de vijfde set met 4-2.



Voor Jan Dekker is het WK voorbij na een 3-0 nederlaag tegen Jonny Clayton. Lees het wedstrijdverslag en de reactie van Dekker hier.



Michael van Gerwen weet na vanmiddag ook wie zijn tegenstander in de derde ronde wordt: Ricky Evans. De 29-jarige Engelsman won acht legs op rij tegen Mark McGeeney en was daarmee nog maar één leg verwijderd van de winst. Hij moest vervolgens drie legs op rij aan McGeeney laten, maar in de vierde set herstelde Rapid Ricky zich uitstekend. Met een 170-finish maakte hij op sublieme wijze een einde aan de partij. Hij speelt zondagavond tegen Van Gerwen.