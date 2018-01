'Even gas geven' en dan de winst

Kjeld Nuis‘Drie keer even gas geven hier’, dat is wat Kjeld Nuis in Erfurt doet dit weekeinde tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen. Vandaag hield dat gas geven in dat de schaatser van LottoNL-Jumbo weer een overwinning op de 1000 meter bij kan schrijven. Met 1.08.57 was hij ruim sneller dan nummer twee, Hein Otterspeer.

Door Lisette van der Geest

Hij lag languit op de bank, tv te kijken terwijl zijn collega’s en concurrenten twee weken geleden de EK afstanden in Kolomna reden. ,,Achteraf ben ik heel blij met die keuze”, zegt Nuis. Voor hem de afgelopen weken geen snelheidswerk of wedstrijdprikkels, Nuis koos voor een trainingsblok met veel duurwerk. ,,Dat ik hier dan alsnog win, is dan alleen maar mooi meegenomen.”

Hij is een van de weinige Nederlandse olympiërs aan de start. Veel landgenoten besloten de wereldbekerwedstrijd over te slaan. ,,Maar ik rij hier omdat het anders te lang is, een maand geen wedstrijden rijden vind ik best een gok. Deze wedstrijd kwam prima uit. Je rijdt hier zo naartoe –als er geen boom op de weg ligt, zoals Jac (Orie, zijn trainer, red.) had. Hij kwam donderdag, een dag na ons, tijdens die stormdag. Dat terzijde. Dit is even een prikkel na al het duurwerk.”

Hij wilde op topsnelheid door de bocht, wat anders is tijdens een wedstrijd dan in een training. Hij wilde de spanning van een internationale wedstrijd ervaren, waar toch altijd een bepaalde scherpte wordt verlangd. ,,Weet je, iedereen loopt zich weer lekker in te dekken van: als ik niet top ben, dan is het niet zo erg, want ik heb keihard getraind. Nou, dat heb ik ook”, zegt Nuis, met een verwijzing naar zijn concurrenten. Al moet hij vervolgens lachend toegeven dat hij het zelf andersom ook zou hebben gezegd.