Even geen bergen voor Dumoulin en co

Lezerstour Maurits Lammertink verrast door het geel van Thomas

25 juli ENSCHEDE - Maurits Lammertink heeft als enige deelnemer aan de Prominententour het voordeel dat hij regelmatig fietst aan de zijde van de toppers uit de Tour de France. Toch is ook de wielerprof uit Reutum verrast door wat hij op de televisie voorgeschoteld krijgt vanuit Frankrijk. "Ik gaf Geraint Thomas weinig kans. De combinatie van een sterke Dauphiné en een sterke Tour zie je niet vaak. Maar tot nog toe lijkt de Brit de Tour te gaan winnen. Had ik hem nu maar in mijn team opgenomen."