Even geen toernooi voor Clijsters: ‘Ik ga weer trainen en broodtrommels maken’

handbal Borhave is DSVD voorbij

7:55 BORNE - Na zes minuten spelen gaf het scorebord een stand van 4-1 in het voordeel van DSVD aan. Een gevoel van ongeloof maakte zich meester van sporthal ’t Wooldrik: ‘Gaat DSVD hier vandaag voor een stunt zorgen?’ Het antwoord kwam even snel als resoluut. Met zes treffers op rij counterde Borhave naar een 7-4 voorsprong, pakte het de wedstrijd in een ijzeren greep en troefde het DSVD af op alle fronten: 33-21.