Even voorstellen: het Nederlands elftal in ‘Ally Pally’

Er is niet veel aanleiding om te denken dat het dit jaar veel beter zal gaan met de Nederlanders. Behalve aanvoerder Mighty Mike staat er geen van de elf in de top-16 van de Order of Merit, de wereldranglijst van de PDC die gebaseerd is op toernooi-inkomsten van de laatste twee jaar. De wereldtop wordt snel breder en het is niet makkelijk om daar een plekje in te bemachtigen. Dat lukte wel een Belg (Dimitri van den Bergh op plek 9), een Portugees (Jose de Sousa op plek 14) en een Pool (Krzysztof Ratajski op plek 15) in.

Maar wie weet zitten er een of meerdere stuntjes in voor de Nederlanders, van wie Niels Zonneveld het spits afbijt vanavond. Zondag is het D-day (Dutch Day) in Alexandra Palace. Dan komen in ieder geval Vincent van de Voort, Derk Telnekes, Maik Kuivenhoven, Martijn Kleermaker en Jeffrey de Zwaan in actie. En mogelijk ook Ron Meulenkamp, als hij donderdag de eerste ronde weet te overleven. De kans is aanzienlijk dat er meerdere landgenoten na het kerstreces nog actief zijn in ‘Ally Pally’, aangezien er in de tweede ronde liefst drie clashes van Nederlanders te verwachten zijn, afhankelijk van de resultaten in de eerste ronde. Vanaf 27 december wordt in sneltreinvaart ronde 3 tot en met de finale afgewerkt. De eindstrijd staat dit keer op zondag 3 januari op het programma.